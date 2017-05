De Boer reageert op interesse: "Club Brugge heeft een goed verhaal, maar er speelt meer"

Manu Henry

Exit Michel Preud'homme bij Club Brugge en dus moet blauw-zwart op zoek naar een nieuwe coach. Intussen circuleren er al heel wat namen wie de mogelijke opvolger wordt van de 58-jarige oefenmeester en de interesse in Frank De Boer is niet nieuw. Of de Nederlander evenwel haalbaar is, wordt een ander verhaal. De Boer kreeg begin november nog de bons bij de Italiaanse topclub Inter.



Gisteravond was de 47-jarige De Boer te gast als analist bij de Nederlandse tv-zender RTL7 en daar reageerde hij kort op de vermeende interesse: "Club Brugge is geïnteresseerd en ze hebben ook een goed verhaal, maar er speelt meer. Ik ga dat op een rijtje zetten en zal binnen een maand een beslissing nemen", klonk het bij de man die met Ajax tussen 2010 en 2014 vier opeenvolgende landstitels boekte.