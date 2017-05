Neemt Tielemans afscheid van Anderlecht met dit filmpje?

Manu Henry en Niels Vleminckx

In maart papa geworden, vorige week de landstitel met Anderlecht behaald, gisteren verkozen tot 'Profvoetballer van het Jaar': het gaat Youri Tielemans zowel op sportief als extra-sportief vlak voor de wind. De kans dat de 20-jarige Rode Duivel bij Anderlecht blijft, is echter bijzonder klein. Gisteravond bevestigde Herman Van Holsbeeck nog dat Tielemans dicht bij een overstap naar Frans landskampioen AS Monaco staat. "Tielemans legt deze week medische testen af bij Monaco", klonk het bij de Anderlecht-manager.



Vandaag deelde de middenvelder via zijn sociale kanalen alvast iets wat veel weg heeft van een afscheidsfilmpje. "Anderlecht heeft mij gevormd. Hier ben ik voetballer geworden. Hier ben ik een man geworden. Het was een kinderdroom om voor RSCA te spelen en prijzen te winnen", is Tielemans 'zijn' Anderlecht oprecht dankbaar. Met de woorden "we are champions!" beëindigt hij de videoboodschap.