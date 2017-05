"Er komen problemen van de nieuwe rol van Timmy Simons bij Club Brugge"

SW

23/05/17 - 16u09 Bron: Radio 1

© photo news.

Deze ochtend liet Hugo Broos, de bondscoach van Kameroen en ex-speler en trainer Club Brugge, op Radio 1 zijn licht schijnen op de contractverlenging van Timmy Simons. Broos, die met Kameroen de Afrika Cup won, ontving gisteren een Lifetime Achievement Award op het Gala van de Profvoetballer van het Jaar.

© photo news.

Gisteren raakte ook bekend dat Timmy Simons er nog een jaartje zal bijdoen, zij het wel in een iets andere rol. Broos heeft alvast zijn twijfels. "Ik vind het zeer raar, het is een beslissing tussenin, niet stoppen met spelen en ook niet volledig in de technische staf. Een soort mentor voor jonge spelers, dat snap ik nog, maar waarom nog speler blijven? Als de beschrijving niet concreet zal zijn, zullen er binnen enkele maanden toch problemen opduiken", aldus Broos.



"Ik heb een beetje in dezelfde situatie gezeten dan Simons. Het was mijn laatste jaar bij Club, ik was 36 en mijn contract liep ten einde. We waren dus in onderhandelingen over mijn toekomst en ze vroegen mij om technisch directeur te worden. Ik wou dat altijd wel worden, spelers aantrekken en verkopen. Ik dacht al aan een nieuwe uitdaging als technisch directeur, maar dan kreeg ik plots telefoon van de toenmalige voorzitter die mij vertelde dat het niet door ging. De reden was dat Club nog niet klaar was voor een positie als technisch directeur. Een zeer rare uitleg, omdat de besprekingen wel al begonnen waren. Later hoorde ik dan de echte verklaring. Het was bestuurslid Michel Van Maele, die niet kon verdragen dat iemand met een paars-wit verleden, een Anderlecht verleden, technisch directeur zou worden bij Club Brugge. Hij zag mij altijd als iemand van Anderlecht."



Beluister hier het fragment vanaf 01:06:26