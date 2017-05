Play-off 1-revelatie Ahmed Touba verlengt contract bij Club Brugge

Wouter Devynck

23/05/17 - 13u29

Touba zette zijn krabbel onder een contract tot 2021. © Club Brugge.

De vakantie is ingezet, maar daarom zitten ze bij Club Brugge niet stil. Nadat er gisteren een akkoord bereikt werd met Timmy Simons over nog een extra jaar, tekende vandaag ook Ahmed Touba (19) bij.

De linkerflank kreeg in het tweede deel van de play-offs opeens zijn kans van Preud'homme en presteerde zeker niet slecht. Daarvoor wordt hij nu beloond met een aangepast contract tot 2021. Touba, die de Belgisch-Franse-Algerijnse nationaliteit heeft, kan naast linksachter ook als linksmidden en zelfs linksbuiten uit de voeten.



"Uiteraard ben ik zeer tevreden", klinkt het op de website van Club. "Het is een beloning voor mijn harde werk en een teken van vertrouwen vanuit de Club. Voor volgend seizoen ga ik er alles aan doen om me te tonen aan de coach en mijn kansen te grijpen."