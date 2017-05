Volgend seizoen 48 wedstrijden met videoref in Jupiler Pro League

Kjell Doms

23/05/17 - 13u02

© photo news.

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist gaf deze voormiddag toelichting bij de eerste resultaten van het gebruik van de videoref. Eerste conclusie: de videoref zou minder vaak tussenkomen dan iedereen aanvankelijk dacht, in amper 14 van de 327 bekeken fases nam de scheidsrechter duidelijk de verkeerde beslissing.

De afgelopen maanden werden 48 wedstrijden in 1A gevolgd door een team van 2 VAR's (video assistent referees). De testen verliepen 'offline', dat wil zeggen dat er nog geen communicatie was tussen de videoref en de scheidsrechter op het veld. In die 48 wedstrijden werden 327 fases herbekeken, in 14 gevallen nam de scheidsrechter duidelijk de verkeerde beslissing en zou de videoref ook daadwerkelijk zijn tussengekomen. "Dat wil zeggen dat de videoref maar 1 keer per 3 a 4 wedstrijden zou moeten tussenkomen", zegt Verbist. "Of anders gezegd: 0,3 per keer wedstrijd. Dat is minder dan wij met z'n allen hadden verwacht en dat wil vooral ook zeggen dat de scheidsrechters het vaak bij het rechte eind hebben. Eens de videoref op de beelden ziet dat de scheidsrechter duidelijk de verkeerde beslissing heeft genomen stuurt hij de beelden door naar een monitor langs het veld waar de scheidsrechter de bewust fase opnieuw kan bekijken. Hij kan dan op zijn beslissing terugkomen of hij kan ook bij zijn oorspronkelijke beslissing blijven. De eindverantwoordelijkheid blijft in handen van de scheidsrechter." De videoref kan slechts in vier duidelijke omlijnde gevallen tussenkomen. Bij doelpunten, bij mogelijke strafschoppen, rode kaart incidenten en in het geval van een zogenaamde 'mistaken identity', bijvoorbeeld het uitsluiten van de verkeerde speler.