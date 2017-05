TT: Van Holsbeeck voert gesprekken met Kums en Mata - Leye: "Ik vertrek bij Zulte" - Izquierdo naar Inter?

Door: redactie

Anderlecht kroonde zich vorige week al voor de 34ste keer tot kampioen van België, maar dat wil niet zeggen dat ze in het Astridpark op hun lauweren rusten. Vanaf vandaag worden de transferdebatten zowel in Brussel als elders weer geopend, en via onze 'TransferTalk' blijft u op de hoogte van álle nieuws, zowel van de wildste geruchten als van de 'done deals'!

Meité: Monaco of Dortmund "Schrijf het maar: ik ga naar AS Monaco." Met die woorden begroette Soualiho Meïté (23) - altijd in voor een mopje - ons gisteren op het Gala van de Profvoetballer van het Jaar. Realiteit is evenwel dat de Fransman van Zulte Waregem nog geen beslissing over zijn toekomst genomen heeft. Volgens onze informatie zijn er nog twee clubs in de running om de middenvelder binnen te halen: AS Monaco en Borussia Dortmund. De komende weken staan er met beide clubs gesprekken op het programma. Essevee hoopt minstens 8 miljoen euro te vangen voor Meïté. © photo news.

Anderlecht polst Mata De agenda van Herman Van Holsbeeck zat gisteren nokvol. Lees HIER op HLN Sport Plus het hele relaas van zijn dag in turbo-versnelling. Een korte samenvatting: 's Ochtends vroeg zat de manager samen met Clinton Mata, de 24-jarige rechtsachter van Charleroi. Omdat er op dat moment nog steeds geen akkoord was over een eventuele contractverlenging van Andy Najar, zag paars-wit zich genoodzaakt om gesprekken aan te knopen met mogelijke opvolgers. Mata, dit seizoen verkozen tot Speler van het Seizoen bij Charleroi, is een snelle en technisch vaardige back. En Mata heeft, óók zoals Najar, het voordeel dat hij voetbalbelg is. Van Holsbeeck, die naar verluidt bereid was om een transferbedrag van zo'n 3 miljoen euro te betalen aan Charleroi, verliet de onderhandelingstafel alvast met een goed gevoel. De constructieve gesprekken met Mata bezorgden hem een extra troefkaart voor de onderhandelingen die later op de dag op het programma stonden. Clinton Mata houdt Tielemans af. © photo news.

Gesprek met Kums Even na de middag bevestigde Van Holsbeeck dat Sven Kums een prioriteit voor Anderlecht is. "We zijn al een tijdje bezig met ons huiswerk. En Kums is inderdaad een interessante speler. Hij zou het vertrek van Youri Tielemans mee kunnen opvangen. Maar we zijn niet de enige club die meedoet. Alle topclubs in België zijn geïnteresseerd, gezien zijn profiel. We zullen zien wat we kunnen doen. We proberen te kijken of hij wil komen. Er is nog geen contact geweest met hem persoonlijk." Dat laatste veranderde snel in de loop van de namiddag, met Kums die toevallig even in het land was. Van Holsbeeck maakte er dankbaar gebruik van om een eerste, verkennend gesprek met Kums en zijn entourage te voeren. © photo news.

Najar verlengt Later op de avond stond er nog een meeting met Andy Najar en zijn entourage op het programma. Het was al een publiek geheim dat paars-wit zijn contract wilde verlengen. Door zijn blessures was er minder interesse in de Hondurees, hij is paars-wit erkentelijk voor wat het voor hem gedaan heeft, én: als hij nog zes maanden zal blijven, krijgt hij een Belgisch paspoort. Cruciaal om in de toekomst probleemloos van Europese club te wisselen. Najar vroeg wel boter bij de vis. En die kreeg hij uiteindelijk ook: Najar kreeg een voorstel dat hem één van de bestbetaalde spelers van de kleedkamer zou maken tot 2020. Anderlecht communiceerde dat nieuws samen met de contractverlenging van Deschacht, zoals je in onze Transfer Talk van gisteren al kon lezen. © photo news.

Izquierdo: Italië of Engeland? José Izquierdo kon door een kleine blessure geen afscheid nemen op het veld, maar de Brugse fans zullen de Gouden Schoen daarom niet minder missen. Omdat hem vorige zomer een transfer beloofd werd, gaat 'Joske' volgend seizoen wellicht aan de slag in Italië (vooral Inter toont interesse) of Engeland. Izquierdo nam gisteren alvast al enkele persoonlijke spullen mee naar huis. © photo news.