Herbeleef Transfer Talk van dinsdag 23 mei met Leye die Essevee verlaat

23/05/17 - 18u30

TRANSFER TALK Anderlecht kroonde zich vorige week al voor de 34ste keer tot kampioen van België, maar dat wil niet zeggen dat ze in het Astridpark op hun lauweren rusten. Stilaan barsten de transferdebatten zowel in Brussel als elders weer volledig uit hun voegen, en via onze 'TransferTalk' blijft u op de hoogte van álle nieuws, zowel van de wildste geruchten als van de 'done deals'!

Sam Allardyce verlaat Crystal Palace Daily Mail weet het zeker: Sam Allardyce is niet langer hoofdcoach van Crystal Palace. De 62-jarige Allardyce verzekerde na een meer dan degelijke terugronde het behoud met de 'Eagles', maar trekt na amper vijf maanden de deur achter zich dicht bij de Londense club. © photo news.

Real kondigt transfer 16-jarige Vinicius Junior aan Het is officieel: de 16-jarige Vinicius Junior trekt naar Real Madrid. Dat meldt de kersverse kampioen op Twitter. De Braziliaan, die bij Flamengo in eigen land de pannen van het dak speelt, komt wel pas in 2019 naar de Spaanse hoofdstad. Met de transfer zou zo een 45 miljoen euro gemoeid zijn. Official Announcement: Vinicius Junior.



Officieel: Dalsgaard tekent bij Brentford De Deense international Henrik Dalsgaard (27) verlaat nu ook officieel Zulte Waregem. Dalsgaard zette zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen bij de Engelse tweedeklasser Brentford.



Dalsgaard kwam in januari 2016 transfervrij over van het Deense Aalborg BK en verdedigde anderhalf seizoen de kleuren van Essevee, dat het nieuws dinsdag bevestigt op zijn website.



De rechtsachter haalde met de West-Vlamingen twee keer play-off 1 en won dit seizoen de Beker. In de finale op 18 maart in het Koning Boudewijnstadion, die Zulte Waregem na strafschoppen won tegen Oostende, stond de Deen de hele match tussen de lijnen.



Doelman blijft jaartje langer bij Chelsea De Portugese keeper Eduardo heeft zijn contract bij Chelsea met een jaar verlengd, zo bevestigt de Engelse kampioen op de teamwebsite.



De 34-jarige Eduardo is bij de Blues derde keuze na Thibaut Courtois en Asmir Begovic. Sinds zijn komst van Dinamo Zagreb in de zomer van 2016 speelde hij geen enkele officiële wedstrijd voor Chelsea. Toch wil de 36-voudige international in Londen blijven.



Juan Cuadrado is definitief eigendom van Juventus. De Oude Dame, die zondag de Italiaanse landstitel veroverde, neemt de buitenspeler voor 20 miljoen euro over van Chelsea. Cuadrado voetbalde de afgelopen twee seizoen al op huurbasis voor Juventus. De Colombiaan ondertekent een contract voor drie seizoen bij de finalist van de Champions League. Cuadrado (28) kwam inmiddels 83 keer in actie voor Juventus waarmee hij twee landstitels veroverde en twee keer de Coppa Italia won. Chelsea had hem in 2015 voor 30 miljoen euro overgenomen van Fiorentina, maar in Londen veroverde hij geen basisplaats. Over anderhalve week speelt hij met 'Juve' de finale van de Champions League tegen Real Madrid. Juan Cuadrado spuit op de rug van coach Allegri met een bus vanishing spray tijdens de titelviering zondag. © afp.

Touba tekent bij tot 2021 De vakantie is ingezet, maar daarom zitten ze bij Club Brugge niet stil. Nadat er gisteren een akkoord bereikt werd met Timmy Simons over nog een extra jaar, tekent vandaag ook Ahmed Touba (19) bij. De linkerflank kreeg in het tweede deel van de play-offs opeens zijn kans van Preud'homme en presteerde zeker niet slecht. Daarvoor wordt hij nu beloond met een aangepast contract tot 2021. Touba, die de Belgisch-Franse-Algerijnse nationaliteit heeft, kan naast linksachter ook als linksmidden en zelfs linksbuiten uit de voeten. "Uiteraard ben ik zeer tevreden", klinkt het op de website van Club. "Het is een beloning voor mijn harde werk en een teken van vertrouwen vanuit de Club. Voor volgend seizoen ga ik er alles aan doen om me te tonen aan de coach en mijn kansen te grijpen." © getty.

Wat met Dendoncker? Herman Van Holsbeeck laat zijn licht schijnen over verschillende dossiers die in het Astridpark hangende zijn.



Dendoncker: "Grote Europese clubs zullen een bod doen op hem. Maar wij willen hem houden: hij heeft nog een contract tot 2021. Maar we willen ook geen ruzie maken. Het doel is hem een carrièreplan voor te stellen, met bepaalde garanties om te vertrekken, zoals we ook bij Kara en Acheampong hebben gedaan." Dendoncker zelf reageerde ook: "Ik zal de komende dagen samenzitten met mijn manager. Ik begrijp dat een vertrek moeilijk ligt voor Anderlecht, maar ik moet ook aan mezelf denken."



Rubén: "Hij heeft mij niet gezegd dat hij terug wil naar Deportivo. Ik denk dat als Anderlecht hem vraagt te blijven, dat hij dat ook zal doen. Of wij het dan zullen vragen? Dat zal de toekomst uitwijzen. Over de toekomst van Roef hebben we nog niet gepraat."



Bruno: "We hebben de optie in zijn contract niet gelicht. Maar we zullen de komende weken wél met RB Leipzig praten over een eventuele transfer aan voor ons betere voorwaarden."



Rits en Vanlerberghe: "We kennen alle goede spelers van de Belgische competitie. Zij horen daarbij, ja. Maar we zullen eerst bekijken welke profielen bij ons passen." Leander Dendoncker viert met de fans na het behalen van de 34ste titel voor paars-wit. © getty.

Onyekuru: "Hij heeft een interessant profiel om Acheampong te vervangen, met wie we hebben afgesproken dat hij mag vertrekken. Maar het is geen evident dossier - een duur, ook. Er zijn ook veel buitenlandse clubs geïnteresseerd."



Kiese Thelin: "Hij blijft. We zullen hem opnieuw huren van Toulouse, met een aankoopoptie. Hij heeft een topmentaliteit. Natuurlijk voelen we dat de supporters vooral achter Teodorczyk staan. Maar eenmaal Kiese Thelin begint te scoren, zal dat ook bij hem het geval zijn." Een nieuwe uitleenbeurt van de Zweed houdt verband met het dossier van Dodi Lukebakio, die volgend seizoen mogelijk op zijn beurt opnieuw verhuurd wordt aan Toulouse.



Christian Kabasele: "Het is niet evident om een vervanger voor Kara te vinden. Bij Anderlecht is het niet alleen nodig om te verdedigen, je moet er ook kunnen voetballen. In Europa lopen er niet veel zulke types rond. Kabasele? (pauze) We zien wel." Isaac Kiese Thelin. © photo news.

Griezmann lonkt naar Manchester United Antoine Griezmann wordt al enige tijd gelinkt aan Manchester United. Het Franse tv-programma Quotidien besloot het de 26-jarige spits van Atlético Madrid op de man af te vragen. "Op een schaal van 1 tot 10, hoe groot is de kans dat je komend seizoen voor Manchester United speelt?" Het antwoord van Griezmann: "Zes." Uiteraard heeft Atlético al een vervanger voor de Franse aanvaller op het oog, namelijk diens landgenoot Alexandre Lacazette. Deze 25-jarige spits maakte dit seizoen veel indruk bij Olympique Lyon. Antoine Griezmann. © afp.

Clement morgen van Waasland-Beveren Als de laatste details vandaag uitgeklaard zijn - wat niemand nog betwijfelt -, wordt Philippe Clement (43) morgenmiddag voorgesteld bij Waasland-Beveren. Ondanks alle namen die genoemd werden, was hij er van bij het begin kandidaat nummer 1. Er ligt een contract van drie jaar voor hem klaar. De start van een nieuw hoofdstuk in zijn trainerscarrière. Na beloftencoach, assistent-coach en afgelopen seizoen semi-hoofdcoach bij Club Brugge, nu dus volwaardig hoofdtrainer. "Ik voel mij klaar om de stap te zetten als hoofdcoach en ga nu op zoek naar die uitdaging", klonk het op de Club-site. Opmerkelijk: in Clements kielzog trekt ook physical coach Renaat Phillippaerts de deur op Olympia dicht. Hij verkast mee naar het Waasland. © photo news.

Wat met Gerkens en Peeters? Philippe Bormans, ceo van STVV, benadrukte gisteren dat er nog geen concreet bod is binnen gekomen voor Pieter Gerkens of Stef Peeters. Na de laatste wedstrijd van het seizoen worden de gesprekken opnieuw opgestart. Zowel Gerkens als Peeters hebben nog een lopend contract. Gisteren werd er trouwens fors getraind. Alleen Bolingoli stopte vroegtijdig met last aan de enkel. Een scan moet de ernst uitwijzen. Voor het overige is iedereen fit. Pieter Gerkens. © belga.

Adieu Pina Afscheid in mineur voor Tomas Pina in Brugge. De Spaanse verdedigende middenvelder heeft een absoluut rotjaar achter de rug. Binnengehaald met een blessure kon hij zich nooit opwerpen als échte concurrent voor Simons. Een seizoen zoals dit, waar hij zijn tijd hoofdzakelijk doorbracht op de bank, in de tribune of in de ziekenboeg, wil hij dan ook niet meer meemaken. Pina wil Brugge absoluut verlaten en kreeg ook te horen dat Club wil meewerken. Tomas Pina. © photo news.

Meité: Monaco of Dortmund "Schrijf het maar: ik ga naar AS Monaco." Met die woorden begroette Soualiho Meïté (23) - altijd in voor een mopje - ons gisteren op het Gala van de Profvoetballer van het Jaar. Realiteit is evenwel dat de Fransman van Zulte Waregem nog geen beslissing over zijn toekomst genomen heeft. Volgens onze informatie zijn er nog twee clubs in de running om de middenvelder binnen te halen: AS Monaco en Borussia Dortmund. De komende weken staan er met beide clubs gesprekken op het programma. Essevee hoopt minstens 8 miljoen euro te vangen voor Meïté. © photo news.

Anderlecht polst Mata De agenda van Herman Van Holsbeeck zat gisteren nokvol. Lees HIER op HLN Sport Plus het hele relaas van zijn dag in turbo-versnelling. Een korte samenvatting: 's Ochtends vroeg zat de manager samen met Clinton Mata, de 24-jarige rechtsachter van Charleroi. Omdat er op dat moment nog steeds geen akkoord was over een eventuele contractverlenging van Andy Najar, zag paars-wit zich genoodzaakt om gesprekken aan te knopen met mogelijke opvolgers. Mata, dit seizoen verkozen tot Speler van het Seizoen bij Charleroi, is een snelle en technisch vaardige back. En Mata heeft, óók zoals Najar, het voordeel dat hij voetbalbelg is. Van Holsbeeck, die naar verluidt bereid was om een transferbedrag van zo'n 3 miljoen euro te betalen aan Charleroi, verliet de onderhandelingstafel alvast met een goed gevoel. De constructieve gesprekken met Mata bezorgden hem een extra troefkaart voor de onderhandelingen die later op de dag op het programma stonden. Clinton Mata houdt Tielemans af. © photo news.

Gesprek met Kums Even na de middag bevestigde Van Holsbeeck dat Sven Kums een prioriteit voor Anderlecht is. "We zijn al een tijdje bezig met ons huiswerk. En Kums is inderdaad een interessante speler. Hij zou het vertrek van Youri Tielemans mee kunnen opvangen. Maar we zijn niet de enige club die meedoet. Alle topclubs in België zijn geïnteresseerd, gezien zijn profiel. We zullen zien wat we kunnen doen. We proberen te kijken of hij wil komen. Er is nog geen contact geweest met hem persoonlijk." Dat laatste veranderde snel in de loop van de namiddag, met Kums die toevallig even in het land was. Van Holsbeeck maakte er dankbaar gebruik van om een eerste, verkennend gesprek met Kums en zijn entourage te voeren. © photo news.

Najar verlengt Later op de avond stond er nog een meeting met Andy Najar en zijn entourage op het programma. Het was al een publiek geheim dat paars-wit zijn contract wilde verlengen. Door zijn blessures was er minder interesse in de Hondurees, hij is paars-wit erkentelijk voor wat het voor hem gedaan heeft, én: als hij nog zes maanden zal blijven, krijgt hij een Belgisch paspoort. Cruciaal om in de toekomst probleemloos van Europese club te wisselen. Najar vroeg wel boter bij de vis. En die kreeg hij uiteindelijk ook: Najar kreeg een voorstel dat hem één van de bestbetaalde spelers van de kleedkamer zou maken tot 2020. Anderlecht communiceerde dat nieuws samen met de contractverlenging van Deschacht, zoals je in onze Transfer Talk van gisteren al kon lezen. © photo news.

Izquierdo: Italië of Engeland? José Izquierdo kon door een kleine blessure geen afscheid nemen op het veld, maar de Brugse fans zullen de Gouden Schoen daarom niet minder missen. Omdat hem vorige zomer een transfer beloofd werd, gaat 'Joske' volgend seizoen wellicht aan de slag in Italië (vooral Inter toont interesse) of Engeland. Izquierdo nam gisteren alvast al enkele persoonlijke spullen mee naar huis. © photo news.