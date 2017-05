Youri Tielemans verkozen tot 'Profvoetballer van het Jaar', René Weiler is 'Trainer van het Jaar'

Manu Henry

Youri Tielemans is vandaag in Gent verkozen tot 'Profvoetballer van het Jaar'. De youngster van kersvers landskampioen Anderlecht haalde het met 873 punten voor Alejandro Pozuelo (Racing Genk/388 ptn) en ploegmakker Leander Dendoncker (368 ptn). Tielemans volgt op de erelijst Sofiane Hanni op.

© belga. De profvoetballers verkozen het toptalent van Tielemans boven de klasse van Pozuelo en de regelmaat van werkpaard Dendoncker. De tweevoudige Belofte van het Jaar (2014, 2015) drukte dit seizoen opnieuw zijn stempel op de kampioenenploeg van René Weiler. Tielemans zal normaal gezien deze week het Constant Vanden Stock-stadion verlaten. Naar verluidt trekt Monaco het sterkst aan zijn mouw.



In totaal brachten 389 spelers van de zestien 1A-clubs hun stem uit. Het Gala van de Profvoetballer is een organisatie van de Pro League en Het Nieuwsblad. Tielemans ontving de trofee uit handen van de Franse voetballegende Jean-Pierre Papin, onder meer ex-speler van Club Brugge. Lees ook Wesley Moraes: de grote, maar niet altijd zo vriendelijke reus van Club

Hugo Broos ontvangt Lifetime Achievement Award De eerste prijs van de avond, een Lifetime Achievement Award, werd toegekend aan Hugo Broos. De 65-jarige coach verbaasde vriend en vijand door begin dit jaar met Kameroen de Africa Cup in Gabon te winnen. Broos mocht in het verleden ook al vier keer de trofee van 'Trainer van het Jaar' in de lucht steken. Hugo Broos mocht een Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen © belga.

Dimata 'Belofte van het Jaar' 'Belofte van het Jaar' werd Landry Dimata. De 19-jarige aanvaller werd vorige zomer door KV Oostende voor een spotprijsje weggeplukt bij Standard. Aan de kust ontpopte hij zich tot een sterkhouder. De spits trof het voorbije seizoen 14 keer raak in 34 wedstrijden. Dimata kreeg 815 punten en hield in de verkiezing Youri Tielemans (Anderlecht/669 ptn), tweevoudig winnaar in deze categorie, achter zich. Henry Onyekuru, het Nigeriaans goudhaantje van Eupen, werd derde met 450 punten. © belga.

Hanni valt opnieuw in de prijzen Anderlecht-middenvelder Sofiane Hanni, die vorig jaar werd verkozen tot 'Profvoetballer van het Jaar' viel ook dit jaar in de prijzen. De 26-jarige Algerijn scoorde in de play-off 1-wedstrijd op het veld van KV Oostende het 'Doelpunt van het Jaar'.

Kalinic 'Doelman van het Jaar' Lovre Kalinic (AA Gent) werd dan weer verkozen tot 'Doelman van het Jaar'. De Kroaat was een van de geslaagde wintertransfers van de Buffalo's en maakte in enkele maanden tijd al meteen indruk. Hij realiseerde acht 'clean sheets' in de Jupiler Pro League.



Kalinic, die met interlandverplichtingen het gala aan zich moest laten voorbijgaan, kreeg 740 punten achter zijn naam. Daarmee had hij een ruime voorsprong op eerste achtervolger Frank Boeckx (Anderlecht/476 ptn). KRC Genk-sluitstuk Mathew Ryan (334 ptn) vervolledigde de top drie. Ryan mocht de trofee in 2014 en 2015 in ontvangst nemen. © belga.

René Weiler 'Trainer van het Jaar' 'Trainer van het Jaar' werd René Weiler. De 43-jarige Weiler, die vorige zomer overkwam van de Duitse tweedeklasser Nürnberg, leidde Anderlecht afgelopen seizoen ondanks een moeizaam begin naar een 34e landstitel. In de Europa League strandde het paars-wit van de Zwitser na een knap parcours pas in de kwartfinales tegen het Manchester United van José Mourinho. Weiler haalde het met 840 punten voor Felice Mazzu (Charleroi/670 ptn) en Hein Vanhaezebrouck (AA Gent/317 ptn). © belga. © belga. © belga. © belga. © belga. © belga.

Profvoetballer van het jaar - erelijst 2017: Youri Tielemans (Anderlecht)



2016: Sofiane Hanni (Alg/KV Mechelen)



2015: Victor Vazquez (Spa/Club Brugge)



2014: Thorgan Hazard (Zulte Waregem)



2013: Carlos Bacca (Col/Club Brugge)



2012: Matias Suarez (Arg/Anderlecht)



2011: Ivan Perisic (Kro/Club Brugge)



2010: Mbark Boussoufa (Mar/Anderlecht)



2009: Mbark Boussoufa (Mar/Anderlecht)



2008: Milan Jovanovic (Ser/Standard)



2007: Mohammed Tchité (Bur/Anderlecht)



2006: Mbark Boussoufa (Mar/AA Gent)



2005: Vincent Kompany (Anderlecht)



2004: Aruna Dindane (Ivo/Anderlecht)



2003: Timmy Simons (Club Brugge)



2002: Wesley Sonck (RC Genk)



2001: Walter Baseggio (Anderlecht)



2000: Marc Degryse (Germinal Beerschot)



1999: Souleymane Oulare (Gui/RC Genk)



1998: Pär Zetterberg (Zwe/Anderlecht)



1997: Pär Zetterberg (Zwe/Anderlecht)



1996: Luc Nilis (PSV)



1995: Marc Degryse (Anderlecht)



1994: Lorenzo Staelens (Club Brugge)



1993: Pär Zetterberg (Zwe/Charleroi)



1992: Philippe Albert (Anderlecht)



1991: Enzo Scifo (Auxerre)



1990: Marc Degryse (Anderlecht)



1989: Marc Emmers (KV Mechelen)



1988: Marc Degryse (Club Brugge)



1987: Juan Lozano (Spa/Anderlecht)



1986: Jan Ceulemans (Club Brugge)



1985: Jan Ceulemans (Club Brugge)



1984: Jan Ceulemans (Club Brugge)