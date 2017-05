"Snelste speler die we ooit getest hebben": Gent stelt recordtransfer Sylla voor

Mathieu Goedefroy

22/05/17 - 16u55

© kos.

video AA Gent-manager Michel Louwagie heeft vanmiddag met gepaste trots zijn eerste aanwinst met het oog op komend seizoen voorgesteld. De Senegalees Mamadou Sylla komt voor meer dan 3.5 miljoen euro over van AS Eupen, en wordt daarmee de duurste aanwinst ooit voor de Buffalo's. "Ik wil ze mee helpen strijden voor de titel", vertelde hij tijdens de persvoorstelling.

In de strijd om Sylla stak Gent naar verluidt Club Brugge en Racing Genk de loef af, en daar was manager Louwagie niet in het minst trots op. "Sylla heeft gekozen voor het sportieve project van AA Gent", aldus de sportieve baas van de Buffalo's. "Zijn keuze was zelfs al gemaakt nog voor wij mathematisch zeker waren van Europees voetbal volgend jaar. Dat appreciëren we enorm. Hij heeft onder meer een geleid bezoek gekregen aan de werf van ons nieuwe oefencomplex en sprak daarbij ook uitgebreid met Hein Vanhaezebrouck. Leuk weetje: hij is de snelste speler die we ooit getest hebben."



"Ik ben naar hier gekomen met het idee om volgend seizoen mee te strijden in Europa, alsook voor de titel", toonde Sylla zelf zich ook ambitieus bij zijn voorstelling. "Ik weet dat het moeilijk zal zijn, want er zijn veel grote ploegen in de competitie. Toch ga ik er alles voor doen om Gent te helpen." Daarnaast liet de Senegalees duidelijk merken dat hij met volle zin in de Ghelamco Arena had getekend. "Ik wist meteen dat ik hier wilde komen spelen", aldus Sylla. "Ik heb nooit getwijfeld om bij andere clubs te tekenen. Het gesprek met meneer Vanhaezebrouck was ook enorm verhelderend. Hij vertelde me wat hij volgend jaar van me verwacht, en daar kon ik me perfect in vinden. Er waren dus geen grote obstakels om hier te tekenen."