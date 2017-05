Was deze man de ontdekking van play-off 1? "Blij dat ik niet voor niks hard gewerkt heb"

Door: redactie

video Club Brugge greep naast de landstitel, maar doelman Ethan Horvath zal toch met plezier terugdenken aan play-off 1. De 21-jarige Amerikaan met Hongaarse roots knokte zich voorbij Ludovic Butelle naar een basisplaats bij Club en de ex-doelman van het Noorse Molde liet ook ziet wat hij in zijn mars heeft. Op een ongelukkig moment in Charleroi na, deed Horvath het uitstekend.

Horvath debuteerde in play-off 1, op het veld van Charleroi. "Ik bereidde me voor zoals altijd om te trainen, toen één van de managers plots naar mij kwam. Hij vertelde me dat de Michel Preud'homme me wilde spreken en tijdens een gesprek in zijn kantoor zei de coach dat ik zou spelen tegen Charleroi. Dat betekende dat hij had opgemerkt dat ik hard gewerkt had, dus natuurlijk was ik wel tevreden."



"Ik denk niet dat ik nerveus was, ik verlangde er vooral naar om op het veld te staan en mijn eerste wedstrijd te spelen. Ik voelde ook aan dat ik die kans moest grijpen." Maar dan gebeurde het ondenkbare: Horvath, die dacht dat er gefloten was voor buitenspel, liet de bal doodleuk voor de voeten van Charleroi-spits David Pollet liggen. Pollet nam het geschenk in ontvangst en scoorde. "Ik was in shock en wist niet wat er gebeurd was. Maar ik besefte dat ik die fase zo snel mogelijk moest vergeten, want er was nog bijna een helft te spelen. Gelukkig kon ik me herpakken, met twee goede reddingen én de assist voor de derde goal."