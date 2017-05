Opvallend: Leye slaat afsluitend etentje Essevee over nadat hij door fans uitgefloten werd

Door: redactie

22/05/17 - 11u42

© belga.

Mbaye Leye speelde andermaal een knap seizoen in het shirt van Zulte Waregem. De Senegalese aanvoerder won de Croky Cup met zijn team en haalde play-off 1, maar dat knap seizoen lijkt nu toch in mineur te eindigen.

Leye werd gisteren tijdens de match tegen Charleroi door een deel van de Essevee-fans op de korrel genomen na enkele gemiste kansen. Dat zinde de spits niet. Leye gaf tijdens de wedstrijd al duidelijk aan dat hij niet opgezet was met het gefluit aan zijn adres en na de match liet de Senegalees het feestgedruis ook aan zich voorbijgaan.



Na affluiten gingen de spelers van Zulte Waregem hun fans bedanken voor de steun tijdens dit seizoen. Maar Leye, toch de aanvoerder, was in geen velden of wegen te bespeuren. En ook tijdens de huldiging van 'Speler van het Jaar' Soualiho Meïté op de Markt én tijdens het etentje om het seizoen af te sluiten blonk Leye uit in afwezigheid.



Het contract van Leye bij Zulte Waregem loopt nog tot midden volgend jaar. Na de bekerzege verklaarde Leye nog dat hij blijft aan de Gaverbeek. Maar dat er sinds gisteren een stevige kink in de kabel is tussen Leye en de fans, is wel duidelijk.