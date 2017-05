Wesley Moraes: de grote, maar niet altijd zo vriendelijke reus van Club

Door: redactie

22/05/17 - 11u17

Wesley ging in de clinch met Mitrovic. © belga.

Met vijf goals in de play-offs heeft Wesley zijn lakmoesproef doorstaan. De pas 20-jarige Braziliaanse woelwater lijkt klaar om volgend seizoen - eventueel samen met Vossen - de vaste spits van Club Brugge te worden. Maar de reus van Club blijft niet altijd zijn vriendelijke zelf. Dat mochten Kara Mbodj (Anderlecht), Clinton Mata (Charleroi) en gisteren Stefan Mitrovic (AA Gent) al aan de lijve ondervinden.

Wesley kwam in de winter van vorig seizoen over van het Slovaakse AS Trencin. De Brazilaan had tijd nodig om zich aan te passen aan de Jupiler Pro League, maar met vijf goals in play-off 1 toonde hij inmiddels dat hij de nieuwe aanvalsleider van Club kan worden. De 20-jarige bonk heeft echter ook nog werkpunten.



Het voornaamste werkpunt is zijn temperament. Gevechtsvoetbal is zijn stijl, maar daarin durft Wesley ook wel over de schreef te gaan. Dat bewees hij gisteren, toen hij Mitrovic -die flink wat stevige duels uitvocht met de youngster- een slag op het achterhoofd verkocht. En Wesley was niet aan zijn proefstuk toe. Lees ook Wesley en Vanaken bezorgen Club zege in 'Slag om Vlaanderen' én ticket voor voorrondes CL

Club moet het zonder Izquierdo stellen in 'Slag om Vlaanderen', Gouden Schoen sukkelt met heupbuiger © belga.

Rood na elleboogstoten op Kara © photo news. In oktober verloor Wesley even zijn zelfcontrole in de topper op Jan Breydel tegen Anderlecht. De Braziliaan was in minuut 65 Jelle Vossen komen vervangen, maar zeven minuten later zat de spits al in de kleedkamer. Kara kwam stevig in en dat kon Wesley maar matig appreciëren. Met twee elleboogstoten revancheerde hij zich en het rode karton was meer dan terecht. Dat besefte de spits zelf ook en gelukkig voor hem en Club Brugge kwam paars-wit toen niet verder dan de aansluitingstreffer van Lukasz Teodorczyk (2-1). Wesley werd toen twee wedstrijden geschorst. © photo news. © photo_news.

Slag(je) aan Clinton Mata Op 8 april ontsnapte Wesley dan weer aan een kaart na een slag aan het adres van Clinton Mata van Charleroi. De rechtsachter van de Carolo's kwam stevig in, maar ging niet over de schreef. De spits van Club dacht daar echter anders over en hij deelde geniepig een slagje uit. De fase ontsnapte aan het oog van scheidsrechter Luc Wouters en verwacht werd dat Wesley zou worden vervolgd door de Reviewcommissie. Dat gebeurde echter niet. Trainer Michel Preud'homme hield wél een vervolging over aan de wedstrijd nadat hij in een uitbarsting van frustratie zijn schriftje had weggegooid. Wesley revancheerde zich aan de zijlijn op Mata, Vanaken kijkt toe. © kos.

Slag op achterhoofd Mitrovic En ook gisteren tegen AA Gent ontsnapte Wesley aan rood. De Braziliaan kreeg 'slechts' geel na een slag op het achterhoofd van Stefan Mitrovic, met wie de spits al de hele wedstrijd stevige duels had uitgevochten. Wesley mocht dus op het veld blijven, maar hij riskeert wel nog om opgeroepen te worden door de Reviewcommissie én dus om de start van volgend seizoen te missen.



Wesley wordt zelf ook stevig aangepakt, getuige onder meer de open wonde aan zijn been die de Braziliaan opliep in het play-off 1-duel op bezoek bij AA Gent. Maar zeker wanneer hij in het nieuwe seizoen vaker zijn kans zou krijgen, moet de Braziliaan zijn temperament beter onder controle leren houden. © belga.