Kortrijk neemt Bennard Kumordzi over van Genk

KV Kortrijk versterkt de rangen met Bennard Kumordzi. De 32-jarige Ghanees komt over van Racing Genk.

"Bennard is een verdedigende middenvelder die met zijn lengte en de nodige ervaring een nieuwe steunpilaar kan worden op het Kortrijkse middenveld", meldt de eersteklasser vandaag.



Kumordzi, zevenvoudig international, scoorde in play-off 2 nog met Genk tegen "Veekaa" in het Guldensporenstadion. Het was zijn enige competitiedoelpunt.



De middenvelder droeg het shirt van Genk sinds 2012. Hij was bij de Limburgers, waarmee hij in 2013 de Beker won, einde contract.