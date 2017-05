Verklapt zoon Preud'homme met deze tweet de toekomstplannen van vaderlief?

Manu Henry

21/05/17 - 21u03

Guilian Preud'homme stuurde vanmiddag een opvallende tweet de wereld in © Kos.

Zat Preud'homme voor de laatste keer in de dug-out van Club? © belga.

Waar ligt de toekomst van Michel Preud'homme? Dat is de vraag die menig voetballiefhebbers, in het bijzonder die van Club Brugge, zich stellen. Zelf heeft de coach van Club Brugge nog niet te kennen gegeven waar hij volgend seizoen aan de slag gaat. Feit is wel dat zoon Guilian Preud'homme vanmiddag voor het treffen met AA Gent een opvallende tweet de wereld instuurde.



"De laatste. Maak er een onvergetelijke van", klonk het op de Twitterpagina van Guilian Preud'homme. Kunnen we hieruit concluderen dat het de allerlaatste keer was dat de 58-jarige hoofdcoach in de dug-out van Club zat? 'T valt af te wachten. Met de tweet kan hij evenzeer doelen op de laatste competitiewedstrijd van blauw-zwart. Toch lijkt de kans groot dat Preud'homme het deze zomer voor bekeken houdt in Brugge.