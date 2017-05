"Wonderbaarlijk dat we nog 16 punten hebben in deze play-offs als je alle beslissingen ziet"

Manu Henry

Géén Champions League-voorrondes voor AA Gent. De Buffalo's moeten zich na de nederlaag op Jan Breydel (2-1) tevreden stellen met plek drie en een ticket voor de voorrondes van de Europa League. Hein Vanhaezebrouck was na afloop van de nederlaag in Brugge messcherp voor de arbitrage: "Het is wonderbaarlijk dat we nog zestien punten gehaald hebben in deze play-offs als je alle beslissingen zie", haalt hij uit.

"We hebben geen één beslissing in ons voordeel gehad, altijd waren ze in ons nadeel. Ook vandaag had er iemand van Club Brugge uitgesloten moeten worden én hadden we een penalty kunnen krijgen. Hun tweede doelpunt kwam overgiens uit buitenspel, net zoals we tegen Oostende en Charleroi ook al zo'n goals moesten incasseren. Tegen Charleroi hadden we ook nog een strafschop moeten krijgen."



"In de reguliere competitie was het erg, dus ik had gehoopt dat het in de play-offs beter zou zijn, maar het was eigenlijk nog erger. Toch ben ik fier op mijn spelers dat ze, ondanks het feit dat we alle beslissende fases tegen ons kregen, toch nog 16/30 pakken. Ach, we moeten er mee leren leven. Je wordt maar groot met de jaren en we hebben nu ervaren dat we nog niet groot genoeg zijn", klonk het bij de coach van AA Gent.