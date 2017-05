Lukasz Teodorczyk kroont zich tot topschutter, ploegmaat Hanni assistkoning

Bewerkt door: MH

21/05/17 - 17u39 Bron: Belga

© Reporters / GYS.

Lukasz Teodorczyk is de Gouden Stier van de Jupiler Pro League jaargang 2016-2017. De Poolse aanvaller van RSC Anderlecht maakte dit seizoen 22 doelpunten en kroonde zich zo tot topschutter in de Belgische hoogste klasse.

Henry Onyekuru, de Nigeriaanse spits van Eupen, telt na zijn twee doelpunten tegen Roeselare evenveel goals als Teodorczyk, maar de Pool scoorde meer doelpunten op verplaatsing. 'Teo' vond in de reguliere competitie twintig keer de weg naar doel en had een straatlengte voorsprong op zijn concurrenten. In de play-offs sputterde de motor van de Anderlecht-spits acht duels lang, maar met twee doelpunten tegen Charleroi - die Paars-wit zijn 34e landstitel bezorgden - behield hij de Gouden Stier. Orlando Sa van Standard vervolledigt met zeventien treffers de top drie. Teodorczyk volgt op de erelijst Jérémy Perbet op. De Fransman scoorde vorig seizoen 22 keer voor Charleroi en versierde zo een transfer naar AA Gent.