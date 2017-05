OVERZICHT: in deze Europese bekercompetities en voorrondes spelen onze clubs volgend seizoen

Door: redactie

Nu play-off 1 erop zit, weten de Jupiler Pro League-clubs in welk Europees bekertoernooi ze volgend seizoen zullen aantreden. Anderlecht was al zeker van deelname aan de groepsfase van de Champions League, maar wat hebben Club Brugge, AA Gent, Zulte Waregem en KV Oostende/Racing Genk/Sint-Truiden nu al in handen? Een overzicht.

2. CLUB BRUGGE Door de zege tegen AA Gent van vanmiddag sluit Club Brugge de competitie af op een tweede plaats. Daardoor is blauw-zwart zeker van een ticket voor de derde kwalificatieronde van de Champions League. Mogelijke tegenstanders daarin zijn het Roemeense Steaua Boekarest of de nummer twee uit Griekenland.



Als Club kan doorstoten naar de volgende kwalificatieronde, dan komt het waarschijnlijk uit tegen een klepper, zoals de nummer vier uit de Premier League. Maar als de Bruggelingen in die laatste voorronde zouden sneuvelen, dan zitten ze wel in de groepsfase van de Europa League. Sneuvelen de Bruggelingen al in de derde kwalificatieronde van de Champions League, dan moeten ze nog voorrondes spelen om in de groepsfase van de EL te geraken.

3. ZULTE WAREGEM Zulte Waregem werd dan wel zesde in play-off 1, maar omdat de mannen van Francky Dury de Beker van België hebben gewonnen, zitten ze al zeker in de groepsfase van de Europa League. Essevee voetbalt dus al zeker tot nieuwjaar Europees.



4. AA GENT

De Buffalo's van Hein Vanhaezebrouck treden volgend seizoen aan in de derde voorronde van de Europa League. AA Gent moet als nummer drie van de Jupiler Pro League dus één voorronde overleven. De loting vindt plaats op 14 juli.