Anderlecht-fans pakken net voor galamatch uit met indrukwekkende tifo

Door: redactie

21/05/17 - 15u09

© belga.

Een mooi beeld net voor de galamatch van Anderlecht tegen Oostende. De paars-witte fans zijn duidelijk druk in de weer geweest met het maken van een prachtige tifo, met daarop Leander Dendoncker en Youri Tielemans. Die laatste speelt allicht zijn laatste partij in het Astridpark, 'Lea' blijft een twijfelgeval. Hoe dan ook een mooie bedanking voor de twee goudhaantjes, beiden vertolkten een cruciale rol in het behalen van de 34ste landstitel.