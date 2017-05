Zulte Waregem kan een 0-2 achterstand ombuigen en stuit op een gelijkspel tegen Charleroi

SW

Vandaag stond in play-off 1 naast de tweede plaats ook de vijfde plaats nog niet vast. Zulte Waregem en Charleroi streden in een onderling duel voor die plek. We kregen geen winnaar in het duel, het werd 2-2. Zulte Waregem wist in de tweede helft een 2-0 achterstand om te buigen naar een gelijkspel. Een gelijkspel was weliswaar niet genoeg om nog over Charleroi te springen in het klassement. Zulte eindigt als laatste in play-off 1 maar mag toch tevreden zijn over het seizoen met winst van de Belgische beker.

Eerste helft Een interessante eerste helft. Zulte domineerde en zocht de openingsgoal, maar die viel aan de andere kant, Benavente zorgde voor de 0-1 voorsprong. Zulte Waregem kon ook kansen creëren, Coopman, Leye en Dalsgaard lieten de kans op de gelijkmaker liggen en dat kwam de West-Vlamingen duur te staan. De Spanjaard Benavente die trouwens in het midden van de wedstrijd zijn schoenen wisselde, kon de score met 0-2 verdubbelen. Twee goals over heel het seizoen en nu twee goals op één helft. De spits zei er het volgende over: "Dat is voetbal, je weet nooit hoe het zal uitdraaien en nu scoor ik gelukkig twee keer en ben daar heel blij om." De 0-2 ruststand was enerzijds verrassend, Charleroi was duidelijk efficiënter dan Zulte, dat ook al kansen creëerde maar niet tot score kwam. Achterin zat Zulte in de problemen en daar konden de 'Zebra's' dus van profiteren.