Wesley en Vanaken bezorgen Club zege in 'Slag om Vlaanderen' én ticket voor voorrondes CL

Thomas Lissens

21/05/17 - 16u28

Wesley bracht Club op voorsprong. © belga.

Club Brugge en niet AA Gent mag volgend seizoen de voorlaatste voorronde van de Champions League spelen. Club versloeg de Buffalo's vanmiddag met 2-1 in de 'Slag om Vlaanderen', waardoor blauw-zwart het seizoen als tweede eindigt na landskampioen Anderlecht. Wesley Moraes en Hans Vanaken scoorden voor Club, Saief redde de eer van AA Gent.

AA Gent begon fel aan de 'Slag om Vlaanderen' en Club had het daar knap lastig mee. De Buffalo's monopoliseerden de bal en drukten Club terug op eigen helft, maar echte kansen bleven uit. Club knokte zich dan gaandeweg meer in de partij, ook omdat de troepen van Vanhaezebrouck even moesten bekomen van hun powervoetbal. Club begon beter te voetballen, won meer duels op het middenveld en dat bleef niet zonder resultaat. In minuut 25 zorgde Wesley met een listige deviatie voor de 1-0 en nadien was Club ook de betere ploeg. Blauw-zwart kreeg ook kansen via Limbombe en Wesley, maar in de eerste helft vielen geen doelpunten meer.



Gent kwam het best uit de kleedkamer en er was een prima Horvath nodig om Milicevic van de gelijkmaker te houden. Club ontsnapte en net voor het uur zorgde Vanaken, die een prima wedstrijd speelde, voor de verlossing. Met een heerlijke plaatsbal knalde hij de 2-0 voorbij Kalinic en van die opdoffer leken de Buffalo's niet meer te herstellen. Maar twintig minuten voor affluiten kreeg Saief de 2-1 dan op een presenteerblaadje en daardoor moest de thuisploeg toch nog even bibberen. Maar de verdiende 2-1-zege én de bijbehorende tweede plaats kwamen niet meer in gevaar.