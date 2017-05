Kers op de taart voor Anderlecht tegen KVO (3-2), fans eren Tielemans en Dendoncker met knappe tifo

Manu Henry

Anderlecht heeft zijn landstitel vanmiddag nog wat extra glans gegeven. Na een wel te smaken pot voetbal zetten de Brusselaars de kers op de taart tegen KV Oostende: 3-2. Een verdienstelijk KVO, dat al zeker was van plek vier en de barragematch voor een Europa League-ticket, plooide pas een kwartier voor affluiten.

Knappe erehaag vormden de spelers van KVO, toen kersvers landskampioen Anderlecht het speltoneel betrad. De tifo die de Anderlecht-aanhang voorzien had voor (de afscheidnemende?) jonkies Tielemans en Dendoncker was al van even mooie makelij. Het zette een flink door elkaar geschud elftal van paars-wit, met onder meer Deschacht en Stanciu in de basis, aan tot een enthousiast matchbegin. Een bedrijvige Stanciu trof de dwarsligger. De kustploeg herstelde naarmate de eerste helft vorderde het evenwicht én klom iets voor het halfuur zowaar op voorsprong. Milic knikte aan de tweede paal de niet geheel onverdiende 0-1 tegen de touwen. Anderlecht drong aan met het rustsignaal in aantocht, al had het de nodige portie geluk bij de gelijkmaker. Appiah bracht voor doel, Rozehnal verschalkte zijn eigen doelman op wel heel ongelukkige wijze met het hoofd: 1-1, een terechte stand na het eerste bedrijf.



Dendoncker scoort, afscheid Tielemans?

De tweede periode had wat meer tijd nodig om op gang te komen. Hét moment van de tweede helft was misschien wel de wissel van Youri Tielemans, die onder klaterend applaus een staande ovatie kreeg van het thuispubliek. Het afscheid van de jonkie? Het heeft er alle schijn van. Maar er vielen ook goals te noteren in de tweede helft. Dendoncker, meermaals luid toegezongen door de fans, zorgde met een afgeweken afstandsschot voor de 2-1. Luttele tellen later ging Deschacht, voor het eerst sinds november nog eens in de basis, aan het klungelen. Akpala maalde er niet om en profiteerde optimaal: 2-2. Het slotakkoord kwam op naam van invaller Acheampong. De Ghanees lukte in minuut 77 de winnende treffer met een loeier in het dak van het doel: 3-2, een mooie afsluiter voor de landskampioen.



