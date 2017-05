Vijf spelers moeten vertrekken bij Malinwa

Frank Dekeyser

21/05/17 - 13u52

Ook Verdier mag op zoek naar een nieuwe ploeg. © belga.

Bij KV Mechelen maken ze volop werk van het nieuwe seizoen. Vorige week kregen vijf spelers te horen dat ze mogen/moeten vertrekken bij Malinwa. Het gaat om de jeugdspelers Peffer en Callebaut. Maar ook basisspelers Schouterden, Paulussen én aanvaller Verdier kunnen op zoek naar een nieuwe ploeg. De Franse aanvaller was goed voor negen doelpunten dit seizoen, Schouterden was dan weer een vaste waarde op de linkerflank. Paulussen is na Chen de tweede rechtsachter die op zoek mag naar iets anders. Het lijkt erop dat KV Mechelen de kaart trekt van de 20-jarige Jules Van Cleemput.