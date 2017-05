Lokeren, dat geëmotioneerde Copa uitzwaait, pakt punt tegen Genk

© belga.

Op de laatste speeldag van PO2 hebben Lokeren en Racing Genk elkaar geen duimbreed toegegeven. Na de pauze maakte De Sutter de vroege owngoal van Persoons ongedaan. Voorts pakte Roeselare zijn eerste thuiszege in deze play-offs en ook KV Kortrijk sloot het seizoen af met een driepunter.

Voor de match kreeg een tot tranen toe bewogen Barry Copa een gepast afscheid. De 37-jarige Ivoriaan speelde op tien seizoenen 240 competitiewedstrijden voor Lokeren. Zijn vervanger vanavond was Verhulst. Die slikte al vroeg de 0-1. Na amper vier minuten duwde Persoons een voorzet van de gretige Sabak in eigen doel. Bijna maakte de middenvelder zijn foutje goed, maar de paal voorkwam de gelijkmaker. Na de pauze kwam Lokeren via De Sutter op gelijke hoogte. De aanvaller stiftte zijn tiende van het seizoen voorbij Ryan. In het slotkwartier creëerden beide ploegen nog enkele kansen, maar scoren lukte niet meer.

Roeselare - Eupen: 3-2

Roeselare - Eupen: 3-2



Roeselare toonde zich op Schiervelde bijzonder efficiënt. Twee kansen in de eerste helft volstonden voor een 2-0-tussenstand. Goodwin en Brouwers waren de doelpuntenmakers van dienst. In de 72ste minuut legde Zolotic de wedstrijd in een definitieve plooi, al was het nog even bibberen voor de thuisploeg toen Onyekuru in de slotminuten tweemaal raak trof. Voor Roeselare was het de eerste driepunter in eigen huis in deze PO2.