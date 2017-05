"Of ik een fellere match verwacht dan in Gent? Dat kan niet. Of Club moet vier fouten maken in de eerste 90 seconden"

Niels Poissonnier en Jonas Van De Veire

20/05/17 - 13u13

© photo news.

Nog één keer. Nog één clash tussen het Club van Preud'homme en het AA Gent van Vanhaezebrouck - elk met hun stijl. "Feller dan de heenmatch kan niet", weet Hein. "Of Club moet in de eerste 90 seconden vier fouten maken."

De opdracht klinkt simpel, maar is dat niet. AA Gent moét winnen in Brugge, wil het in extremis tweede eindigen en komende zomer in de voorrondes van de Champions League aantreden. "Qua kansen kunnen we niet over 50/50 spreken, want dit seizoen is er nog niemand gaan winnen op het veld van Club. Maar in tegenstelling tot in het verleden ga je me ook niet horen zeggen dat we nul procent kans hebben - we zien wel waar we stranden."

Heksenketel

© Jan De Meuleneir/Photo News.

Vanhaezebrouck houdt in elk geval van een toetje. Zoals dat in Wembley, toen Gent onverhoopt Tottenham uitschakelde. "Als je voor bijna 100.000 mensen hebt gespeeld, kan je ook voor 30.000 supporters spelen, hé", glimlacht hij, op de vraag of zijn winteraanwinsten weten welke heksenketel hen morgen te wachten staat. "Ik verwacht op dat vlak niet veel problemen. Wel hoop ik dat de druk die het publiek van Club zal zetten - het is daarvoor gekend -, net hetzelfde effect zal hebben als onze druk in de heenmatch: géén. Wij hadden toen een uur met een man meer moeten staan, in plaats van omgekeerd, maar onze fans hadden totaal geen invloed op de beslissingen van de ref." Uitgerekend diezelfde scheidsrechter, Bart Vertenten, fluit nu ook de return. "Of ik een fellere match verwacht dan in Gent? Dat kan gewoon niet. Of Club moet vier fouten maken in de eerste 90 seconden. Wij gaan dat in elk geval niet doen."



Nochtans liet Asare zich in die beginfase ook niet onbetuigd. "Dat was na die anderhalve minuut. Nana - de braafste mens ter wereld - gaf als kapitein een signaal. 'Het mocht stoppen', want al na twintig seconden had Van Rhijn los op Simon geschopt. Wetende dat de scheidsrechters in het begin toch alles laten passeren. Drie keer was het 'paf, paf, paf'. Maar wat Asare deed, ging niet uit van ons. Bij ons is niets georkestreerd - wij focussen op het voetbal. (op dreef) Vraag het aan mijn spelers. Ik zit zo niet in elkaar. Ik ga hen nooit vragen om die of die aan te pakken. Ik moet mijn kinesisten zelfs wakker schudden om ze te doen reageren. (lacht) Donderdag moesten ze het veld op en gingen die van Zulte Waregem vier keer zo rap."