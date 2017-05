Ivan De Witte: "Volgend seizoen willen we kampioen spelen"

Niels Poissonnier en Jeroen Vandeputte

20/05/17 - 08u00

© photo news.

Het is 12 maart, even voor halfdrie 's middags. In de eretribune schuift Ivan De Witte ongemakkelijk over zijn stoel. Hier en nu niét winnen van KV Mechelen zou een sportief drama betekenen, genaamd play-off 2...

AA Gent zál winnen. 3-0. Oef.

Dik twee maanden later, morgenmiddag, zelfde uur, maar dit keer vijftig kilometer verderop in Brugge, speelt AA Gent zowaar om het tweede Champions League-ticket. Het voorzitterschap van De Witte is sinds de komst van Hein Vanhaezebrouck een aaneenrijging van successen. Het kampioenenbal, waarop hij zó graag nog een keer wil dansen, lonkt om het hoekje. Ivan De Witte trekt zijn das recht.



"Hebben jullie al gezien wát voor das? Ik draag voor het eerst de officiële clubdas. Mooi en fijn, hé? We zijn daarvoor speciaal gaan aankloppen bij een bekende, Franse producent. (knipoogt)"



Stelt u het zich nog wel eens voor, in de auto op weg om tegen Union SG te spelen?

"Eerlijk? Na onze versterkingen met nieuwjaar was ik overtuigd dat we play-off 1 zouden halen - ik spreek over onze doelman, Kubo die duidelijk een meerwaarde is, Gigot die een versterking is, Kalu op sommige momenten... Ik heb nooit nachtmerries gehad. In de play-offs ben ik regelmatig de spelersgroep gaan opzoeken. Dan moet je als voorzitter geen onzekerheid uitstralen, wél comfort... - spelers waarderen dat."



U heeft duidelijk een traject afgelegd - er is een tijd geweest dat u tien minuten voor het einde van een wedstrijd het Ottenstadion verliet en in de verlaten catacomben uw stress verbeet.

"Voorzitter zijn van een club waar je hart en ziel in ligt, dat bén je niet, dat moet je leren. Ik heb de stress een groot stuk overwonnen. Dat komt door de ervaring. Het toont aan dat ik een nerveus iemand ben, maar ook dat ik zeer begaan ben met de club. Ik vind dat AA Gent een eigen identiteit moet kunnen verwerven waarmee we ons differentiëren van de andere clubs. Als je Anderlecht ziet, dan herken je een stukje van de familie Vanden Stock - Roger is een nobel, waardig iemand. Wij komen goed overeen. In Club Brugge zie je dan weer een stukje van het DNA van Bart Verhaeghe."



In een lang interview gaat Ivan De Witte in op de evolutie die zijn club sinds de komst van Hein Vanhaezebrouck heeft doorgemaakt. De ambitie van de AA Gent-voorzitter is duidelijk: volgend seizoen opnieuw kampioen spelen. Daarover kan u meer lezen in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro.