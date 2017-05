STVV laat geen spaander heel van Malinwa (7-0) en speelt finale PO2, Standard sluit rotseizoen af met positieve noot

Manu Henry

19/05/17 - 22u22

© photo news.

Het leek slechts een formaliteit en dat is het ook geworden. Op 27 mei kijken STVV en Racing Genk mekaar in de Genkse Luminus Arena in de ogen in een onvervalste Limburgse derby. De Kanaries onderstreepten hun bloedvorm en speelden KV Mechelen vanavond helemaal aan flarden: 7-0. Een afgang van jewelste voor Malinwa. In een verplichte pot sloot Standard het seizoen nog enigszins met een positieve noot af na een 2-0 zege tegen Lierse. Waasland-Beveren tot slot vierde op de Heizel tegen Union: 1-3.

Standard sluit af met positieve noot Standard wou vanavond met een positieve noot, voor zover dat nog kon, het seizoen beëindigen. Een seizoen om snel te vergeten in de Vurige Stede. Tegen de Pallieters uit Lier effende Orlando Sá halfweg het eerste bedrijf het pad voor de Rouches. Vooral Emond had daarna de kans om de voorsprong uit te diepen, maar zoals wel vaker dit seizoen ontbrak de efficiëntie. In de slotminuten legde Marin de 2-0 eindstand vast. De Rouches eindigen een turbulent seizoen zo met 9/9. Orlando Sá deed de netten vanavond opnieuw trillen voor Standard © belga.