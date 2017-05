Wanneer het sportieve even bijzaak wordt: hoofdsteward AA Gent zwaargewond na partij tegen Zulte Waregem

Manu Henry

Minder fraai nieuws viel er vanmorgen te horen bij AA Gent. Hoofdsteward Rudy Van Heyste werd na afloop van de partij tegen Zulte Waregem gegrepen door een wagen en raakte daarbij zwaargewond. Volgens berichtgeving zou de chauffeur te snel hebben gereden én was hij onder invloed.

Rudy Van Heyste was iets voor middernacht via de hoofdingang van de Ghelamco Arena te voet op weg naar zijn wagen toen hij werd aangereden door een personenwagen. Het verdict: een ingedrukte borstkas, een gebroken been en twee gebroken binnen. De hoofsteward werd meteen naar de operatietafel overgebracht. Naar verluidt ondergaat hij ook vandaag nog een operatie. Ondertussen is zijn toestand stabiel.



De dader werd onmiddellijk meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor en daar werd al snel duidelijk dat hij te snel reed en onder invloed was.



"Joviale en goedlachse man"

"Wij wensen Rudy een voorspoedig en heel snel herstel toe na dit onfortuinijnlijke voorval. Iedereen die van dicht of ver bij de Buffalo-familie betrokken is, kent Rudy als een joviale en goedlachse man met het hart op de juiste plaats. Rudy Vanheyste is als hoofdsteward een bekende verschijning en wordt alom geprezen om zijn kordate maar correcte stewarding die steevast met een vleugje humor gepaard gaat", klinkt het op de website van AA Gent. Ook coach Hein Vanhaezebrouck wenste in een videoboodschap de hoofdsteward veel beterschap.