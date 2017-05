Henkinet verlengt bij OHL, dat met Schuermans en Fabre twee versterkingen haalt

Eline Van Der Meulen

Laurent Henkinet staat ook volgend seizoen in doel bij Oud-Heverlee Leuven. De 24-jarige Luikenaar verlengde zijn contract met drie seizoenen, zo bevestigt de club uit 1B, die sinds kort in Thaise handen is, op zijn website.

Henkinet begon het seizoen bij Waasland-Beveren maar werd daar in september aan de deur gezet omdat hij had gegokt op wedstrijden van zijn eigen club. Eind december viste OHL hem op.



De Leuvense club maakte met Kenneth Schuermans en de Fransman Clément Fabre vandaag ook de komst van twee nieuwe centrale verdedigers bekend.



De 25-jarige Schuermans komt over van degradant Westerlo. "Deze boomlange verdediger was mee de sleutel op de deur toen Westerlo kampioen werd in tweede klasse en is een betrouwbare centrale verdediger met 80 wedstrijden in de Jupiler Pro League en zo'n 60 matchen in de Proximus League op de teller", klinkt het.



Fabre wordt omschreven als een "imposante Fransman". "Hij stond bijna elke wedstrijd in de basis bij Tubeke en zal samen met Kenneth en Laurent de nul proberen te houden voor onze club."



Fabre viert vandaag overigens zijn 28e verjaardag.