Herman Brusselmans

19/05/17 - 12u30

© photo news.

In zijn wekelijkse column geeft Herman Brusselmans zijn ongezouten en satirische mening over de laatste nieuwtjes in de sportwereld en dan vooral in de voetbalwereld. Onze immer scherpe columnist heeft het deze week over de beslissing in de Belgische titelstrijd.

Als uit het niets opgedoken, midden in de massa, verscheen er een jonge gast en woedend beet die me in een West-Vlaams idioom toe: "Jij schrijft en zegt altijd maar negatieve dingen over Club Brugge. We zijn bezig met de voorbereidingen om je een lesje te leren." Kortom, deze klojo, van tussen wiens lippen het schuim droop, uitte niks meer of minder dan een heuse bedreiging. Een lesje leren? Wat gaan de Club Brugge-aanhangers doen dan? Een drol in m'n brievenbus deponeren? Me in elkaar slaan? Een kassei door m'n ruit gooien? Daar moeten ze hoe dan ook mede uitkijken, en vooral niet vergeten dat ik stevige connecties heb in de Gentse Onderwereld, en enkele van m'n behoorlijk gevaarlijke vrienden zouden wel eens een tegenactie kunnen uitvoeren waar geen knie ongebroken bij blijft. Plus, de kwestie is: ik schrijf en zeg zo goed als nóóit negatieve dingen over Club Brugge, en als ik het per ongeluk wel doe, dan is dat de fout van Club Brugge zelf. Kan ik er wat aan doen dat Michel Preud'homme het kapsel heeft van een struisvogel wiens coiffeur de ziekte van Parkinson heeft? Kan ik er wat aan doen dat Joske Izquierdo de meest overschatte Gouden Schoen is van de laatste vijftig jaar? Kan ik er wat aan doen dat Brugge dit seizoen geen kampioen wordt, en de titel vol nijd en haat moet overlaten aan Sporting Anderlecht? Nee, daar kan ik allemaal niks aan doen. Voor de rest vind ik Club Brugge een sympathiek clubje, dat m'n belangstelling zelden of nooit echt kan wegkapen.



