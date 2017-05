Club Brugge en AA Gent strijden zondagnamiddag om tweede plaats en CL-ticket

XC

20/05/17 - 12u00

Hans Vanaken en Anderson Esiti. © photo news.

Zondagnamiddag zijn alle ogen op de slotspeeldag van de play-offs gericht op het Jan Breydelstadion. Daar speelt Club Brugge vanaf 14u30 gastheer voor AA Gent. Inzet is de tweede plaats in play-off 1 en het ticket voor de derde kwalificatieronde van de Champions League.

Club Brugge heeft voor eigen publiek genoeg aan een gelijkspel tegen de Buffalo's, die gisteren/donderdag wel vertrouwen tankten met een overtuigende 5-2 zege tegen Zulte Waregem. Blauw-zwart verloor dan weer na een zwak optreden met 2-1 in Oostende en verspeelde zo zijn allerlaatste titelkans(je), al had voor de uittredend kampioen zelfs winst aan de kust niet volstaan gezien de 1-3 zege van Anderlecht in Charleroi.



De kersverse kampioen Anderlecht ontvangt in een galamatch Oostende. Voor beide ploegen staat er zondag in het ongetwijfeld bruisend Constant Vanden Stockstadion niets meer op het spel aangezien KVO zeker is van plaats vier en de barrageduels om het Europa Leagueticket tegen de winnaar van play-off 2.



In de derde partij van titelplay-off kan Zulte Waregem mits winst voor eigen publiek de rode lantaarn doorgeven aan Charleroi.



Posities play-off 2 zo goed als vast

In play-off 2 lijken de kaarten geschud. In groep A heeft KV Mechelen vanavond (vrijdag) een monsterzege met minstens zes goals verschil nodig op het veld van STVV om de Kanaries alsnog van de eerste plaats te stoten. Daarnaast ontvangt Standard Lierse en speelt Union thuis tegen Waasland-Beveren.



Racing Genk is al langer zeker van winst in groep B. Zaterdagavond gaan Buffel en co op het veld van Lokeren op zoek naar een indrukwekkende 28 op 30. De andere affiches zijn Moeskroen/Kortrijk en Roeselare/Eupen.