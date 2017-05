Anderlecht laat Tielemans vertrekken, "maar Dendoncker willen we houden"

Jan Mosselmans

Herman Van Holsbeeck wil geen twee jaar na elkaar heksentoeren moeten uithalen om een competitieve ploeg samen te stellen. De manager weet waar hij naar toe wil.

"Dat Tielemans weg gaat (naar Monaco, red.) is een uitgemaakte zaak. Met Kara en Acheampong hebben we in januari afspraken gemaakt dat ze tegen een bepaalde prijs weg mogen. Maar de anderen willen we absoluut houden. Ja, ook Dendoncker. Als we voor volgend seizoen een goeie ploeg willen vormen, dan moeten we Leander zeker houden. We zijn er ons ook van bewust dat het voetbal niet altijd even mooi was dit seizoen. Daar gaan we ook iets aan doen. We gaan een serieuze kwaliteitsinjectie doen en daarvoor zijn de extra miljoenen van de Champions League welgekomen."