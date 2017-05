Roger Vanden Stock: "Nooit zo'n ambiance in kleedkamer meegemaakt in 45 jaar profvoetbal"

Door: redactie

Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock droeg de 34ste landstitel van paars-wit op aan zijn manager Herman Van Holsbeeck.

"Deze titel is voor Van Holsbeeck", vertelde de Anderlecht-preses. "Hij heeft de juiste spelers en trainer gevonden waardoor we in een overgangsjaar toch nog de titel hebben kunnen pakken. Vergeet niet dat we in juni vorig jaar zonder trainer en zonder ploeg zaten."



Bovendien was er heel wat kritiek op het systeem van coach René Weiler. "Een titel is altijd zwaarbevochten, ik herinner me dat we enkele jaren geleden pas op de slotspeeldag Zulte Waregem konden afhouden. Het klopt dat we niet altijd champagnevoetbal brachten en dat wordt toch van een ploeg als Anderlecht verwacht. Laat ons echter niet vergeten dat we sinds 2014 geen titel meer gepakt hadden en dat er dus wel wat druk was. Laat ons er nu gewoon van genieten."



Als één van de belangrijkste ingrediënten voor de landstitel haalt de Anderlecht-voorzitter de goede mentaliteit in de kleedkamer aan. "In 45 jaar in het profvoetbal heb ik nooit zo'n ambiance in de kleedkamer meegemaakt. Daarvoor moet ik Weiler en jongens als Frank Boeckx bedanken. Wat Frank gedaan heeft, is echt buitengewoon."