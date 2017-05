Michel Preud'homme zwaar ontgoocheld: "Onbegrijpelijk dat je zo wegzakt"

Door: Wouter Devynck

Hij zuchtte eens diep toen hij op de persconferentie kwam. Michel Preud'homme was er het hart van in dat zijn ploeg na een sterke reeks van tien op twaalf opeens zo zwak voor de dag kwam. Op dat eerste kwartier en de periode na de gelijkmaker na. "Mijn spelers waren precies verrast dat er ook nog een tegenstander was die goed speelde", reageerde hij. "Onbegrijpelijk dat je zo wegzakt."

© photo news. Nog maar eens een achterstand voor blauw-zwart in deze play-offs. "De vijfde keer al. Eigenlijk is het normaal voor ons", klonk het cynisch. "Daarna verwacht je een reactie, maar die kwam er niet. Bovendien pakte Oostende uit met enkele goede counters die dodelijk hadden kunnen zijn. Toch bleven we in de wedstrijd en scoorden we de gelijkmaker. Daarna volgden nog verschillende kansen op de 1-2, maar plots kregen we op een rare manier een doelpunt tegen. Na die goal was de moed weg en konden we niet meer reageren."



Nochtans stond er genoeg op het spel. "We hadden twee goede redenen om hier te strijden", zuchtte MPH. "Die tweede plaats veilig stellen uiteraard en ook om geen spijt te hebben mocht er toch iets zijn voorgevallen in Charleroi-Anderlecht." Maar zelfs toen dat 'iets' zich aan het voltrekken was in de vorm van de 1-0 voor Charleroi, spoorde dat de Bruggelingen blijkbaar niet aan om zich te herpakken. "We hebben erover gepraat tijdens de rust." Zonder succes, want de beste kansen waren opnieuw voor de thuisploeg. Heel even leefde Club op na de gelijkmaker, maar na de 2-1 van Akpala was het vat af. "Je voelde zo alles wegvallen bij ons." Lees ook Ex-Bruggelingen scoren, maar helemaal gelukkig zijn ze niet

