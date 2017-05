Ex-Bruggelingen scoren, maar helemaal gelukkig zijn ze niet

Michael Vergauwen

18/05/17 - 23u55

Club Brugge verloor eerder deze avond met 2-1 tegen KV Oostende. Rozehnal opende de score met een kopbaldoelpunt. Akpala lobde de bal heerlijk over de Amerikaanse doelman Horvath. Het zijn net die twee doelpuntenmakers die een moeilijk seizoen achter de rug hebben, scoren tegen Brugge doet hen beide dus enorm deugd.

36 jaar, maar nog lang niet versleten: David Rozehnal bewees het tegen Club Brugge nog maar eens. De Tsjechische verdediger klom op het halfuur op voorzet van Canesin véél hoger dan Palacios en kopte de bal onhoudbaar voorbij Horvath. Het doelpunt was z'n derde van het seizoen, telkens pakte KVO de winst. Bij de overwinning hing er nog een mooi extraatje aan de drie punten: Oostende kan niet meer bijgehaald worden door Charleroi en is dus zeker van plek vier én de bijhorende barragematchen voor Europa. Mogelijk goed nieuws voor Rozehnal, want naar verluidt is er afgesproken met KV Oostende dat hij een nieuw contract krijgt als er Europees voetbal gehaald wordt. De speler zelf valt uit de lucht. "Ik weet van niks. Ik sprak nog met niemand, hoorde nog niets. Alles wat jij nu zegt, heb ik ook maar gelezen. Je moet het aan de voorzitter vragen hoe het zit", zuchtte hij. "Krijg ik een nieuw contract? Dan blijf ik. En anders zoek ik een nieuwe ploeg. Maar liefst van al wil ik hier blijven. Ik voel me hier goed en ben hier graag. Ik wacht en blijf hard werken en me tonen. Dat heb ik tegen Club gedaan denk ik." Rozehnal scoorde dit seizoen drie keer, telkens leverde het KV Oostende drie punten op. "Je moet dat eens zeggen tegen de voorzitter", lachte hij. "Schrijf het maar op, push maar een beetje."

Joseph Akpala: "Geen zin om op de bank te blijven zitten"

"Ik was blij nog eens aan de aftrap te staan", glimlachte doelpuntenmaker en man van de match, Joseph Akpala (30). Voor de Nigeriaanse spits van KV Oostende was het pas z'n tweede basisplaats van het seizoen. Tegen Standard op de slotspeeldag was z'n enige andere start. Toeval of niet: ook toen scoorde hij.



"Scoren tegen Club is en blijft speciaal. Zeker. Brugge is het team dat me maakte in Europa. Scoren tegen hen, is voetbal. Sorry, Club", verontschuldigt hij zich. Al was het toch vooral een gelukzalig gevoel dat de bovenhand nam. "Ik ben blij, ja. Blij dat ik mijn kans kreeg én me getoond heb. Blij voor mezelf en voor zij die me steunden. Ik kan het nog steeds. Want, nee, op de bank zitten is niet leuk. Dat ik daar niet gelukkig van word, is niet meer dan normaal", gaat hij verder. "Het duurde lang voor ik me nog eens kon tonen. Ik heb al heel veel geduld gehad dit seizoen. Ik ben geen profvoetballer om gewoon maar een paar minuten te spelen. Ik heb hier nog een jaar contract, maar ik heb geen zin om op de bank te blijven zitten. We zullen zien wat er verder gebeurt, ik sta open voor elke optie."