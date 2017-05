René Weiler: "Heb mijn job gedaan, nu ben ik zeer moe"

Door: redactie

18/05/17 - 23u30

René Weiler met Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock. © photo news.

Het was een opgeluchte René Weiler die na afloop voor de tv-camera's verscheen. "Ik ben heel gelukkig voor iedereen die bij Anderlecht betrokken is", aldus de Zwitserse coach. "Spelers, technische staf, bestuur, iedereen heeft hier erg hard voor gewerkt. We hebben een fantastische groep. De kritiek, de negatieve invloeden van buitenaf, dat heb ik allemaal nooit begrepen. Maar goed, druk hoort bij Anderlecht. Nu ben ik zeer moe, ik heb veel stress gehad, maar heb mijn job gedaan. We zitten aan 57 matchen, het was een lang seizoen. Vieren? Dat ga ik ook doen ja."