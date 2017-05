Trebel: "Er zijn geen woorden om dit te beschrijven. Ik kijk al uit naar de Champions League"

MH

18/05/17 - 23u08

© belga.

Een glunderende Adrien Trebel zal zich met deze landstitel de overstap van Luik naar Anderlecht niet beklagen. "Ik ben naar Anderlecht gekomen voor de titel en wou de ploeg zoveel mogelijk helpen. Er zijn dan ook geen woorden om deze vreugde te beschrijven. De Champions League volgend seizoen zal een ander niveau zijn, maar ik kijk er naar uit. Het is leuk om zelf op het terrein de titel te kunnen vieren, maar op het veld van Club Brugge was die titel ook mooi geweest hoor."

Nuytinck: "Hier hebben we het hele jaar voor gewerkt"

Ook Bram Nuytinck straalde zienderogen. "Hier hebben we het hele jaar voor gewerkt en dan is het zalig om eindelijk te kunnen vieren. Ik heb mijn steentje bijgedragen en deze titel is ook voor mij persoonlijk een echte beloning. Na twee mindere jaren doet het deugd om weer een prijs te pakken. Het is de derde titel in vijf jaar tijd, daar ben ik heel fier op. Ook op Europees vlak was dit jaar een voltreffer."