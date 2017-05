Swingend AA Gent maakt brandhout van Zulte Waregem en droomt stiekem van CL: 5-2

Manu Henry

18/05/17 - 22u22

Saief zorgde tien minuten voor de pauze voor de dubbele Gentse voorsprong © belga.

AA Gent mag nog hopen op plek twee en het bijbehorende ticket voor de voorrondes van de Champions League. De Buffalo's veegden vanavond de vloer aan met Zulte Waregem: 5-2. Dat terwijl concurrent Club Brugge op hetzelfde moment met 2-1 de boot inging aan de kust tegen KV Oostende. De slotspeeldag belooft razend spannend te worden.

Kalifa Coulibaly (r) scoorde zijn achtste en negende dit seizoen © belga.

Plek drie veiligstellen was vanavond het hoofddoel voor AA Gent. En met een eventuele misstap van Club Brugge zat er zelfs nog wat meer in. De pionnen van Vanhaezebrouck hadden de boodschap duidelijk begrepen. AA Gent kon bekoren in het eerste bedrijf met veel aanvallende intenties en ook achterin deden de Buffalo's het prima. De 2-0 stand bij de pauze was dan ook een perfecte weergave van het spelbeeld. Coulibaly knikte na twintig minuten, op aangeven van Milicevic, de openingstreffer keurig in de bovenhoek: 1-0. Het slotakkoord kwam op naam van Saief. De Israëliet troefde Derijck kinderlijk af en had de dubbele voorsprong maar voor het intikken.



Doelpuntenkermis

Dury had zijn manschappen wakker geschud in de kleedkamer en Essevee kreeg al in de eerste twee minuten twee uitstekende kansen. Vooral Leye miste onbegrijpelijk. Dan kan je wel eens het spreekwoordelijke deksel op de neus krijgen. Met goals van Kalu en Coulibaly in twee knotsgekke minuten stond de afgetekende 4-0 op het bord. En plots regende het goals. In minuut 78 redde Leye de eer (4-1), maar luttele tellen later draaide Kubo het mes nog wat dieper in de wonde: 5-1. Vijf minuten voor affluiten legde invaller Dalsgaard de 5-2 eindstand vast.



