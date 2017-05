Club Brugge verliest met 2-1 waardoor tweede plek nog in gevaar komt, Oostende speelt voor Europees ticket

SW

KV Oostende won vandaag het West-Vlaamse duel tegen Club Brugge met 2-1. Een ijzersterke kustploeg kon Club van de overwinning houden waardoor blauw-zwart nog moet strijden voor de tweede plek tegen Gent. Oostende verzekert wel de vierde plaats door deze overwinning en moet tegen de winnaar van play-off 2 spelen voor een Europees-ticket.

Club begon met Timmy Simons in de basis wegens het uitvallen van een zieke Bjorn Engels. Bij Oostende waren zowel Milic als Marusic geschorst. Het openingskwartier was voor de bezoekers. Club domineerde en Oostende keek de kat wat uit de boom. Het was Hans Vanaken die voor de eerste grote kans zorgde, hij schoot het leer nipt voorbij de goal. In het tweede kwartier van de eerste helft kwam Oostende meer en meer opzetten. Veel kansen op stilstaande fase, maar het was uiteindelijk op een voorzet dat Rozehnal de bal voorbij Horvath knikte. Beide ploegen kwamen dan nog opzetten en creëerden kansen maar er kwamen geen doelpunten. Met die 1-0 tussenstand gingen beide ploegen naar de kleedkamer.