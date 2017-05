Standard laat Dossevi opereren aan pijnlijke enkel

XC

De Togolese middenvelder Matthieu Dossevi zal dit seizoen niet meer op het Luikse veld te bewonderen zijn. Dossevi ondergaat een operatie aan zijn verstuikte enkel en is twee weken onbeschikbaar. Dat laat Standard op haar website weten.

"In samenspraak met onze medische staf zal Matthieu een operatie ondergaan om de volgende jaren pijn en hinder te vermijden", laten de Luikenaars weten. "De duur van zijn onbeschikbaarheid wordt geschat op 2 weken."



De 29-jarige Dossevi kent, na een sterk openingsjaar op Sclessin, een minder tweede seizoen. Dossevi kwam in totaal nog wel tot 28 optredens (alle competities samen) in de Luikse hoofdmacht, maar kon daarin slechts één keer scoren. Eerder dit seizoen sukkelde Dossevi ook al met een hardnekkige adductorenblessure.