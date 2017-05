Spelers Anderlecht hadden geen zin in vragen toen ze vanmorgen verzamelden

Door: redactie

18/05/17 - 15u48 Bron: vtmnieuws

video Hoogspanning bij paars-wit. Als Anderlecht vanavond op het veld van Charleroi even goed doet als Club Brugge in Oostende, mag het zijn 34ste landstitel vieren. Vanmorgen al verzamelden de spelers op het oefencomplex in Neerpede, waarbij het duidelijk was dat de zenuwen strak gespannen staan.