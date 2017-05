Uitgerekend Teodorczyk schiet Anderlecht met twee goals naar 34ste landstitel!

Thomas Lissens

18/05/17 - 22u22

© belga.

Anderlecht heeft zijn 34ste landstitel beet. En het is uitgerekend Lukasz Teodorczyk die paars-wit vanavond met zijn eerste goals in play-off 1 naar de overwinning schoot. Anderlecht kwam 1-0 achter tegen Charleroi, maar dankzij twee doelpunten van hun Poolse topschutter kregen de Brusselaars toch zekerheid over de titel. In het slot legde de ingevallen Massimo Bruno de 1-3-eindstand vast. Feest in de hoofdstad.