Racing Genk en Eupen winnen vlot, KV Kortrijk en Lokeren verzorgen de show

Racing Genk en Eupen hebben in PO2 makkelijk gewonnen van respectievelijk Roeselare en Moeskroen. Racing Genk zette Roeselare met 3-1 opzij terwijl Eupen Moeskroen klopte (2-0). In de laatste match verzorgden KV Kortrijk en Lokeren het spektakel: 4-4.

Racing Genk - Roeselare: 3-1



Racing Genk, dat al zeker was van de groepswinst, blijft de zeges in PO2 aan elkaar rijgen. Vanavond was Roeselare het slachtoffer van dienst. Aan de pauze leidde Genk met 2-1 dankzij goals van Brabec en Buffel. Tussendoor kopte Cornet de gelijkmaker tegen de touwen. In de tweede helft rondde Boëtius een snelle counter af: 3-1. © photo news. © photo news.

Eupen - Moeskroen: 2-0



Eupen toonde zich vanavond sterker dan Moeskroen. De Panda's kwamen vlak voor de pauze op voorsprong via Jeffren. Die glipte door de buitenspelval en legde de 1-0 in het mandje. Na de rust verdubbelde Onyekuru de voorsprong na een knappe dribbel die hij vanaf de middenlijn inzette. Voor Onyekuru was het zijn 20ste doelpunt van het seizoen. Daarmee komt hij (voorlopig?) op gelijke hoogte van Teodorczyk. © photo news. © belga.