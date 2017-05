Maxim Nys tekent voor twee seizoenen bij Waasland-Beveren

XC

17/05/17 - 14u06 Bron: Belga

© photo news.

Maxim Nys heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Waasland-Beveren, zo bevestigt de club vandaag.

De 20-jarige linksvoetige verdediger is een jeugdproduct van de Waaslanders. In play-off 2 stond hij 90 minuten tussen de lijnen tegen Lierse (3-2 winst) en Standard (1-3 verlies).



"Iedereen binnen Waasland-Beveren gelooft keihard in de kwaliteiten van de Vrasenaar. Daarom is er beslist om hem volop zijn kans te geven in de nacompetitie. Hij bevestigde al twee wedstrijden en zette het geloof kracht bij", klinkt het.