Lokeren geeft boegbeeld Barry Boubacar Copa geen nieuw contract

MVS

17/05/17 - 10u13 Bron: Belga

© belga.

Na tien seizoenen neemt Sporting Lokeren afscheid van Barry Boubacar Copa. Het aflopende contract van de flamboyante Ivoriaanse doelman, 37, wordt niet verlengd, zo bevestigt de club vandaag.

Copa kwam in 2007 naar Lokeren, dat hem weghaalde bij Beveren. Zijn puike prestaties leverden hem in het seizoen 2008-2009 de onderscheiding "Doelman van het Jaar" op.



Met Lokeren won Copa twee keer de Beker, in 2012 en 2014. Hij droeg het Lokerse shirt in ruim 270 wedstrijden.



"Sporting Lokeren dankt Copa van ganser harte voor de tien jaren meer dan trouwe dienst", luidt het. "De doelman is een toonbeeld van professionalisme en een voorbeeld voor vele anderen."



Zaterdag (20 mei) speelt Lokeren thuis op Daknam tegen KRC Genk zijn laatste match in play-off 2. "In samenspraak met de speler wordt bekeken hoe hij zaterdag op een waardige manier afscheid kan nemen van zijn vele fans", klinkt het nog.



Als international beleefde Copa zijn hoogtepunt in 2015 toen hij met zijn land de Africa Cup won. Nadat de finale met verlengingen nog altijd geen winnaar had opgeleverd, moesten er strafschoppen worden getrapt. Copa keerde de laatste penalty van Ghana en scoorde toen zelf. Het maakte hem tot held van de natie.