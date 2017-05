MVS

17/05/17 - 08u10

Het vertrek van Barry Copa na dit seizoen is officieel. De 37-jarige Ivoriaan speelde op tien seizoenen 240 competitiewedstrijden voor Lokeren. Doordat Verhulst met overbelasting kampt (adductoren) debuteert Ortwin De Wolf (21) vanavond. Wellicht wordt hij volgend seizoen tweede doelman na Verhulst. Ofkir ten slotte wordt morgen geopereerd aan de schouder. Hij is een viertal maanden out.