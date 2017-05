STVV zet reuzenstap naar finale PO2 na winst op het Lisp, ook Malinwa en Standard zegevieren

Manu Henry

De Jupiler Pro League mag zich opmaken voor een Limburgs getinte finale van PO2. Nadat eerder Racing Genk zich al verzekerde van een finaleplek, bemachtigde ook STVV vanavond een ticket voor de eindstrijd. De Kanaries bogen op het Lisp een scheve situatie om tegen Lierse: 1-3. KV Mechelen, dat een krappe 1-0 overwinning boekte tegen Union, moet in een rechtstreeks duel op de laatste speeldag met zes (u leest het goed) doelpunten verschil winnen om STVV alsnog van een finaleplaats te houden. In een wedstrijd zonder veel inzet won Standard op de Freethiel tegen Waasland-Beveren: 1-3.

STVV wist dat het vanavond een unieke stap kon zetten richting finale van PO2. Lierse bleek echter een te duchten tegenstander voor de pauze. Na een héérlijke streep van Benson, dé smaakmaker bij de Pallieters, keek STVV bij het rustsignaal zowaar tegen een 1-0 achterstand aan. Maar een ontketend STVV boog in de tweede periode de scheve situatie helemaal om. Dankzij goals van Gerkens (alwéér hij), Vetokele en Ceballos zijn de Kanaries één speeldag voor het einde al zeker van een Limburgse affiche tegen Racing Genk (1-3). Mathematisch kan het nog mislopen, maar dan moet KV Mechelen op Stayen met liefst zes (!) doelpunten verschil winnen komend weekend.

Krappe zege Malinwa

Voor KV Mechelen was de opdracht vanavond duidelijk: winnen. Enkel dan kon Malinwa nog aanspraak maken op groepswinst. Echt overtuigend acteerden de pionnen van coach Ferrera voor de pauze echter niet, maar dankzij een doelpunt van de 20-jarige Jordy Peffer zocht Malinwa, dat overigens met negen Belgen aan de aftrap verscheen, toch met een voorsprong de kleedkamers op. Die voorsprong gaf de thuisploeg in het tweede bedrijf niet meer uit handen.



Ondanks de overwinning overheerste de ontgoocheling na afloop bij Malinwa, dat zag ook onze man ter plaatse.