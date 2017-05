AA Gent treft "zwaarst mogelijke maatregelen" tegen agressieveling

Door: redactie

16/05/17 - 17u54

© photo news.

KAA Gent zal de "zwaarst mogelijke maatregelen" treffen tegen de man die gisteren na de competitiematch tussen de Buffalo's en Charleroi (1-1) gewelddaden pleegde. Dat heeft het nummer drie uit play-off I bekendgemaakt. De agressieveling verschijnt in juni voor de correctionele rechtbank op verdenking van slagen en verwondingen en kreeg ook onmiddellijk drie maanden stadionverbod opgelegd.

"KAA Gent wacht de uitspraak van de rechtbank af en zal nadien beslissen welke sancties de club als organisator zal nemen", zo klinkt het op de clubwebsite. "KAA Gent tolereert geen enkele vorm van agressie en weert alle individuen die een bedreiging vormen voor de familiale sfeer eigen aan de Ghelamco Arena. 'We are one family, we are Buffalo' is geen loze slogan! Daarom zal voortaan nog strenger opgetreden worden tegen rustverstoorders of supporters die het reglement van inwendige orde niet naleven."



"Ook bij uitwedstrijden duldt de club geen enkele vorm van geweld of vernielingszucht: KAA Gent heeft de voorbije jaren een positieve reputatie opgebouwd in binnen- en buitenland en wil dat zo houden. We kunnen niet toelaten dat enkele individuen het voetbalplezier van duizenden anderen vergallen."



De verdachte, een 32-jarige man uit Wetteren, moet zich in snelrecht op 22 juni verantwoorden wegens het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De man riskeert voor de rechtbank nog een stadionverbod van drie maanden tot tien jaar.