Louis Verstraete (AA Gent) staat één wedstrijd aan de kant

16/05/17 - 17u07

De Geschillencommissie voor het Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft één speeldag schorsing en 400 euro boete opgelegd aan Gent-midddenvelder Louis Verstraete, die afgelopen zondag een rode kaart kreeg op de achtste speeldag in play-off I van de Jupiler Pro League. De Buffalo's gaan niet in beroep.

In de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi werd ook de thuisploeg gereduceerd tot tien veldspelers na de rode kaart voor invaller Verstraete. De jonge middenvelder van de Buffalo's plantte zijn studs onder de knie van Damien Marcq. Eerder in de partij werd ook Charleroi-middenvelder Clément Tainmont rechtstreeks uitgesloten.



Het Bondsparket had maandag twee speeldagen schorsing, waarvan één effectief, en 600 euro boete gevorderd. Na het horen van scheidsrechter Visser en het Gentse pleidooi, waarin onder meer werd verwezen naar de jonge leeftijd van de middenvelder en diens blanco strafblad, kende de Geschillencommissie een lichte strafvermindering toe. De achttienjarige Verstraete is geschorst voor de thuiswedstrijd van donderdag tegen Zulte Waregem, AA Gent aanvaardt de straf en gaat niet in beroep.