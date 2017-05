Niet Vanaken, maar hij was zondag misschien wel de beste man: "Er lopen andere pipo's rond in de CL"

TL

16/05/17 - 15u27

Delferière leest Acheampong de levieten. © belga.

De intensiteit lag hoog, afgelopen zondag in het Jan Breydelstadion. Club Brugge en Anderlecht gingen er vanaf minuut één vol tegenaan en dat is meestal geen geschenk voor de scheidsrechter. Maar Sébastien Delferière, de ref met dienst, hield zijn hoofd toch makkelijk boven water.

De 35-jarige scheidsrechter floot een onberispelijke wedstrijd, waardoor de topper op geen enkel moment ontspoorde. Ook niet nadat hij de wedstrijd even had moeten stilleggen omdat de Club-fans enkele bommetjes richting het veld hadden gegooid. En dat was ook Peter Vandenbempt niet ontgaan.



De voetbalman van Radio 1 spaarde tijdens 'Extra Time' de lof niet voor Delferière. "Voor mij was hij zondag veruit de beste man op het veld", aldus Vandenbempt. "Hij haalde Champions League-niveau en ik begrijp eigenlijk niet waarom hij nog geen wedstrijden floot op het kampioenenbal. Daar lopen op dit moment toch andere pipo's rond. Delferière werd langs alle kanten onder druk gezet, maar bleef toch rustig. Dat vond ik formidabel."



Delferière zelf reageerde inmiddels op de lof. "Bedankt allemaal voor de mooie woorden voor de prestatie van mijn team", klonk het op Twitter.