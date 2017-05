"Na de fout van Milic is twee speeldagen schorsing buiten proportie"

Eline Van Der Meulen

Zowel AA Gent, voor Louis Verstraete, als Sporting Charleroi, voor Clément Tainmont, verscheen vanmiddag voor de Geschillencommissie voor het Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Verstraete kijkt aan tegen een schorsing van twee speeldagen, waarvan één met uitstel. Het Bondsparket vorderde twee speeldagen schorsing voor Tainmont. Beide clubs pleitten voor strafvermindering en verwezen daarbij naar de strafvordering voor Oostende-verdediger Antonio Milic.

Milic haalde in de slotminuut van de thuismatch tegen AA Gent (4-3) op speeldag 7 van Play-off I de angel uit een mogelijke tegenaanval door op de hiel van Gent-speler Kalifa Coulibaly te gaan staan. Het Bondsparket vorderde na die rode kaart twee speeldagen schorsing, de Kroatische verdediger aanvaardde die straf.



Hoewel de zittingen van Verstraete en Tainmont apart gehouden werden, verwezen de raadsmannen van beide spelers naar de fase. "Na de schandalige fout van Milic is twee speeldagen schorsing voor de overtreding van Tainmont buiten proportie. Dit oneerlijkheidsgevoel zal voortaan bij alle clubs heersen", zei Pierre-Yves Hendrickx, administratief directeur van Charleroi. "Perbet, die lang gespeeld heeft bij Charleroi, en Tainmont zijn goede vrienden. De ene is sneller op de bal dan de andere, daardoor komt Tainmont op Perbets voet terecht. Perbet verklaarde eerder al dat de situatie omgekeerd had kunnen zijn", besloot Hendrickx. Bondsprocureur Steven De Winter pareerde: "Het is al de tweede keer dit seizoen, de vierde keer in drie seizoen dat Tainmont een rode kaart kreeg. Daar houden we ook rekening mee."



Ook Gent-raadsman Sebastien Ronse noemde de strafvordering voor Verstraete "buitensporig in vergelijking met de sanctie voor Milic". Ronse pleitte voor de vrijspraak of een voorwaardelijke sanctie. "In de nasleep van de beweging komt Verstraete inderdaad op de knie van Marcq terecht. Dat maakt niet dat het een zwaarwichtige of opzettelijke fout is die moet gesanctioneerd worden. Verstraete wil naar de bal trappen, maar glijdt door en komt terecht op de knie. Het is niet zo dat hij met gestrekt been en studs vooruit naar de bal gaat. Bovendien raakt hij de bal. Dit is voor ons dan ook geen rode kaart", aldus Ronse.



Charleroi moest op het veld van AA Gent (1-1) na 23 minuten met tien man verder na de rode kaart van Tainmont. De middenvelder van de Zebra's kwam te laat en trapte op de enkel van Jérémy Perbet. Scheidsrechter Lawrence Visser stuurde hem meteen van het veld. In de slotfase van de partij werd ook de thuisploeg gereduceerd tot tien veldspelers na de rode kaart voor invaller Verstraete. De jonge middenvelder van de Buffalo's plantte zijn studs onder de knie van Damien Marcq.



De Geschillencommissie maakt deze namiddag zijn uitspraak bekend.